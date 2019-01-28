كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ نتائج الملتقى التوظيفي الأول

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن اتخاذ اجراءات جادة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ نتائج الملتقى التوظيفي الأول والذي نظمته المحافظة خلال الفترة من 16 وحتى 18 يناير بحديقة الفردوس في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" والقضاء على البطالة وفقًا لخطة التنمية المستدامة بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص والمصانع من داخل أسيوط وخارجها لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين مع مراعاة تمثيل نسبة الـ (5%) لذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة عدة جهات أخرى لتوفير قروض للشباب لإقامة مشروعاتهم أو فرص تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للتوظيف ومحاربة البطالة بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام والدكتور أحمد عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة ورميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة وايهاب عبد الحميد نائب الجهاز ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وحازم علي وعلي سيد بمديرية القوى العاملة والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والعميد عبد الرحمن رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومديرى المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع نتائج الملتقى بجميع القطاعات المشاركة ونسب التقديم من الشباب ونوعية المشروعات التي تم التقدم لها بجهاز تشغيل الشباب ومبادرة مشروعك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتشديد على تفعيل عمل لجنة المتابعة والتقييم لرصد ومتابعة تنفيذ اجراءات التشغيل للشباب بناء على الأعداد المطلوبة من كل شركة وجهة والتي تم الإعلان عنها للشباب خلال الملتقى واستمرار عملها للإطمئنان على سير اجراءات المقابلات الشخصية للشباب والاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة بحيادية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب والتأكيد على الالتزام بتعيين نسبة 5 % لذوى الإعاقة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والتي تشرف على أعمال المتابعة والتقييم وعمل تقرير شامل عن نتائج الملتقى للعرض على اللجنة.

وأكد المحافظ طرح بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال المتلقى التوظيفي الأول ومناقشتها لتلافيها في الملتقيات القادمة التي سيجرى تنفيذها والاستفادة من خبرات الملتقى وتحقيق تنسيق وتعاون أكبر مع الجهات المشاركة والمؤسسات الشريكة في توفير فرص العمل والتدريبات التي تقدمها تلك الجهات للشباب ومدى ملائمتها لسوق العمل.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى تم تنظيمه بالتنسيق بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مجالات مختلفة، وكانت مبادرة ناجحة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وحثهم على تبني أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى مشاركة ما يقرب من 20 ألف شاب وفتاة في الملتقى خلال 3 أيام هى مدة الملتقى.