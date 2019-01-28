كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - استنفار أمني لتأمين زيارة برجيت ماكرون للأهرامات والمتحف الكبير



تشهد المنطقة الأثرية بالجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال زيارة برجيت ماكرون حرم الرئيس الفرنسي. وتنتشر قوات مكثفة من مديرية امن الجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير الامن والعقيد احمد الحسيني رئيس مباحث سياحة واثار الجيزة بانحاء المنطقة وسفح الاهرامات وابو الهول وفندق مينا هاوس ومحيط المتحف المصري الكبير. وقالت مصادر امنية إن برنامج الزيارة يشمل توجه حرم الرئيس الضيف والوفد المرافق لها لزيارة الهرم الاكبر وهرم سقارة والمتحف المصري الكبير وتم وضع خطة امنية لتأمين موكبها والوفد المرافق لها طوال الزيارة. ويشرف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث علي تجربة الانتشار الامني وتنفيذ الخطة منذ الساعات الاولي من صباح اليوم بالتنسيق مع شرطة السياحة والاثار المكلفة بحراسة المنطقة الاثرية "الاهرامات وابو الهول". وتتولي ادارة الحماية المدنية بالجيزة تعقيم خط سير الموكب للضيفة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وتمشيط المنطقة بالكامل.

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار أمني لتأمين زيارة برجيت ماكرون للأهرامات والمتحف الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.