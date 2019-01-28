كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - أطباء مهووسون بالجنس - تصوير واغتصاب للمرضى- قصص شيطانية

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التى هزت الراي العام بشان قيام الاطباء بتصوير واغتصاب المرضي وجاءت على النحو التالي:

طبيب أسنان يمارس الرزيلة مع مريضاته بعين شمس

ألقت مباحث القاهرة القبض على طبيب أسنان، يقوم بممارسة الرذيلة مع مريضاته المترددات على عيادته بمنطقة عين شمس، وتصويرهن باستخدام كاميرا غير مرئية دون علمهن.

وبتفتيش عيادته عُثر على 2 " CD" يحويان أفلامًا تجمعه مع مريضاته أثناء ممارسة الرذيلة معهن.

وتفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، معلومات من مصادره السرية تفيد ممارسة المدعو «عبد الرحمن. ع. ع»، 45 سنة، طبيب أسنان، الجنس مع المريضات المترددات عليه داخل عيادته بمنطقة عين شمس.

كما كشفت التحقيقات أن من بين ضحاياه «س. م»، 24 سنة، الممرضة الخاصة به، والتي اعترفت عليه بإنه وراء فقدها لعذريتها.

وتم تحرير المحضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

- طبيب يتحرش بمريضة أثناء الكشف عليها بالسويس

وفي السويس ألقت المباحث القبض على طبيب بعدما تعددت ضده البلاغات، التي تتهمه بالتحرش بمريضاته.

وتبين حينها إنها ليست الواقعة الأولى، بل تعددت الشكاوى من نفس الطبيب، وثبت بالتحريات وسؤال الأهالي والممرضات صحة الاتهامات.

تفاصيل الواقعة تعود لبلاغًا تلقاه ضباط المباحث من زوج بقيام الدكتور الُمعالج «أيمن.ع»، بالتحرش بالمريضة التي أُصيبت بصدمة من هول الفاجعة.

ونشبت مشادة كلامية بين الزوج والطبيب، تطورت لمشاجرة بالأيدي، وحضرت الشرطة واصطحبت الطبيب المتحرش لديوان القسم، ليفاجئ الجميع بالزوج: «أنا مش هحرر محضر، يا فندم أنا خايف على عرضي وشرفي، حسبي الله ونعم الوكيل».

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وصلت أنباء عن الواقعة لمديرية الصحة بالسويس، وتم التحقيق مع الطبيب المتهم.

- طبيب أسنان يتحرش بالمريضات بالمطرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة طبيب أسنان في الأربعينات من عمره، قام بممارسة الجنس والتحرش بمريضاته المترددات على عيادته بمنطقة المطرية، عقب ورود شكاوي من أهالي المطرية لأجهزة الأمن ضد المدعو «عبد الرحمن.ع »، طبيب أسنان، لقيامه بممارسة الجنس والتحرش بمريضاته المترددات عليه في عيادته، الكائنة بشارع الأربعين وتصويرهن دون علمهن.

- طبيب نساء يغتصب مرضاه تحت تأثير البنج بروض الفرج

تخلى طبيب أمراض نساء شهير، عن المبادئ وكل معاني الشرف والرجولة، وحنث باليمين الذي أقسم عليه بالمحافظة على المريض وأسراره، حيث داوم على مغازلة السيدات في أثناء الكشف عليهن مستغلًا في ذلك طبيعة عمله والتي تتيح له أن يتحسس أجساد مريضاته في محاولة لإثارة شهواتهن رغبة منه في ممارسة الرذيلة معهن وقضاء أوقات سعيدة.

رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، وردت إليه معلومات بقيام الطبيب باغتصاب سيدة بعدما أعطاها حقنة مخدرة.

وتبين من تحريات مباحث القاهرة وبسؤال الممرضة التي تعمل بالعيادة، أكدت أن الطبيب اعتاد على ممارسة الرذيلة مع السيدات بعلمهن أو بغير علمهن عن طريق التخدير، وقيامه بجراحات لعمليات إجهاض لأكثر من سيدة في أوقات سابقة، وكذلك قيامه بأعمال مخالفة لأخلاق مهنة الطب مع السيدات بغرض المتعة الحرام والثراء السريع لجني الأموال الطائلة.

-طبيب يغتصب مريضة نفسية داخل المستشفى بالشرقية

«صابرين» فتاة مسكينة دخلت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالشرقية تٌعالج من مرض نفسي، بكماء لاتتكلم وخرجت من المستشفى دون استكمال علاجها وكانت الفاجعة الكبرى عندما اكتشفت الأم أن أبنتها الفتاة العذراء حامل في شهرها الثالث.

تفاصيل الجريمة ، تعود لبلاغ تلقاه ضباط المباحث من والدة الضحية قائلة:« حضرت لتقديم بلاغ ضد إدارة المستشفى التي أهملت رعاية نجلتي التي أودعتها لديهم أمانة .. راوية تفاصيل ماحدث».

وتم استدعاء مدير المستشفى الذي أنكر ماجاء في اتهام الأم، مؤكدًا أن هناك كشفًا دوريًا واختبارات حمل توقع على المريضات كل ثلاثة شهور وجاءت نتيجة أخر كشف خضعت له صابرين سلبية وخالية من أي حمل.

وحسمًا للموقف أمر رئيس النيابة بتحويل الفتاة للطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وحسم هذه القضية ومازال رجال المباحث في انتظار تقرير الطبيب لبدء رحلة التحريات.

طبيب الدقهلية

آخر تلك الوقائع كانت بمحافظة الدقهلية، وبدأت مع تلقي رئيس مباحث أجا، بلاغا من "منى.ا م"، 28 عاماً، وزوجها «حمزة.ا.م.»، 34 عاما، نقاش، محضرًا اتهما خلاله طبيب باطنة بالتحرش بها في أثناء الكشف عليها وتصويرها دون علمها بكاميرا مثبتة على سرير الكشف.

وبناءً على هذا البلاغ، انتقل رئيس مباحث أجا وقوة مرافقة له إلى عيادة الطبيب «محمد.ا.م.ح.»، 46 عاما، مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة، ومقيم بشارع أحمد ماهر بالمنصورة تخصص باطنة.

وبمراجعة أوراق عيادة الطبيب تبين أنها مرخصة وبفحص العيادة وتفتيشها تأكد صحة البلاغ، وتم العثور على الكاميرا، وجهاز الكمبيوتر الخاص بالطبيب، وتبين أنه يحتوي على أكثر من 27 مقطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة في أثناء الكشف الطبي، والكشف عليهن مستغلًا طبيعة عمله ليقوم بابتزازهن بطلب مبالغ مالية منهن لحذف مقاطع الفيديوهات، بجانب وجود فيديوهات أخرى جنسية في أثناء قيام الطبيب بممارسة الرذيلة داخل العيادة مع سيدات جار تحديدهن بمعرفة أجهزة الأمن.

اغتصاب

كما عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علي محمد عرايس، طبيبًا بالحبس 3 سنوات، عقب اغتصابه ممرضة تدعى «م.م» داخل عيادته في مايو 2017.

وكان في بداية الواقعة تحرر المحضر بالقضية التي حملت رقم 33360 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، وأثبت الطب الشرعي ذلك، وتم معاقبة المتهم.

طبيب أسنان يتحرش بالمريضات بالمطرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة طبيب أسنان في الأربعينيات من عمره، قام بممارسة الجنس والتحرش بمريضاته المترددات على عيادته بمنطقة المطرية، عقب ورود شكاوى من أهالي المطرية لأجهزة الأمن ضد المدعو «عبد الرحمن.ع »، طبيب أسنان، لقيامه بممارسة الجنس والتحرش بمريضاته المترددات عليه في عيادته، الكائنة بشارع الأربعين وتصويرهن دون علمهن.

طبيب يغتصب مريضاته تحت تأثير البنج

تخلى طبيب أمراض نساء شهير، عن المبادئ وكل معاني الشرف والرجولة، وحنث باليمين التي أقسم عليها بالمحافظة على المريض وأسراره، حيث داوم على مغازلة السيدات في أثناء الكشف عليهن مستغلًا في ذلك طبيعة عمله والتي تتيح له أن يتحسس أجساد مريضاته في محاولة لإثارة شهواتهن، رغبة منه في ممارسة الرذيلة معهن وقضاء أوقات سعيدة.

رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، وردت إليه معلومات بقيام الطبيب باغتصاب سيدة بعدما أعطاها حقنة مخدرة، وتبين من تحريات مباحث القاهرة وبسؤال الممرضة التي تعمل بالعيادة، أكدت أن الطبيب اعتاد على ممارسة الرذيلة مع السيدات بعلمهن أو بغير علمهن عن طريق التخدير، وقيامه بجراحات لعمليات إجهاض لأكثر من سيدة في أوقات سابقة، وكذلك قيامه بأعمال مخالفة لأخلاق مهنة الطب مع السيدات بغرض المتعة الحرام والثراء السريع لجني الأموال الطائلة.