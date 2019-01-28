كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات، اليوم الإثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.78%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13924 نقطة.

وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.92%، وارتفع إلى مستوى 2235 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.04%، وصعد إلى مستوى 684.9 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.11% مسجلًا 1726 نقطة.

وتواصل البورصة المصرية صعودها خلال التعاملات الأخيرة، بعد موجة من التصحيح وجني الأرباح استمرت لعدة أسابيع فقد فيها المؤشر الرئيسي EGX30 آلاف النقاط، متأثرًا بموجة التصحيح وجني الأرباح وعدد من الأخبار السلبية.