كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - فيديو.. أنثى قرد تثير إعجاب الزوار بتنظيفها حديقة حيوان بالكامل

نشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" مقطع فيديو، يظهر أنثى شمبانزي أثارت اعجاب زوار حديقة حيوان مدينة شنيانج الصينية، بسبب قدرتها على تنظيف قفصها.

تنظف الشمبانزي "مي سو" البالغة من العمر 18 عاما، ويبلغ طولها مترا، قفصها من الفضلات وأوراق الشجر، حيث قال الحارس المسؤول عن قفص القردة: "كانت تراقبنا خلال التنظيف، لذلك أعطيناها مكنسة. أمسكتها جيدا وبدأت تنظر إليها مليا في البداية قبل أن تبدأ بتقليدنا".

يذكر أن النمو العقلي لقرد الشمبانزي، يعادل تفكير طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

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