كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - حبس عاملين قتلا شريكهما بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمدينة أخميم بحبس عاملين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقتلهما شريكهما، في كشك لبيع المواد الغذائية عقب خلاف بينهما.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "محمد ع ح ع" ٢١ عاما عامل - ويقيم بندر أخميم، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي عقب وصوله، بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقته "مني ع ح" ٢٠ عاما ربة منزل أتهمت كلًا من "عبد العزيز ز ي ا" ٣٥ عاما عامل، و"علاء ح "٤١ عاما عامل ،بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات بينهم علي كشك لبيع المواد الغذائية مشاركة بينهم.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض " مطواه "، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابهما الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.