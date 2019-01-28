كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - حبس عاملين قتلا شريكهما بسوهاج
أمرت النيابة العامة بمدينة أخميم بحبس عاملين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقتلهما شريكهما، في كشك لبيع المواد الغذائية عقب خلاف بينهما.
تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "محمد ع ح ع" ٢١ عاما عامل - ويقيم بندر أخميم، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي عقب وصوله، بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقته "مني ع ح" ٢٠ عاما ربة منزل أتهمت كلًا من "عبد العزيز ز ي ا" ٣٥ عاما عامل، و"علاء ح "٤١ عاما عامل ،بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات بينهم علي كشك لبيع المواد الغذائية مشاركة بينهم.
تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض " مطواه "، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابهما الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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