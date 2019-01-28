كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - تشكيل لجنة للتوفيق فى بعض منازعات جامعة مطروح

قرر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، تشكيل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون فيها أحد أطرافها جامعة مطروح، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، ويمثل الجهة الإدارية فيها، وليد محمد يحيى على ممثلا أصليًا.

كما تسند رئاسة هذه اللجنة إلى المستشار سعد عبدالمجيد مصطفى النزهى، والمستشار محمد رمضان محمود الترامسى، وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقر اللجنتين المختصتين بمحافظة مطروح بمبنى ديوان عام المحافظة_ شارع إسكندرية.

جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2018 المتضمن إنشاء جامعة مطروح الصادر بتاريخ 2/9/2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة لة، وعلى كتاب الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح برقم 731 المؤرخ 8/1/2019، المتضمن طلب إنشاء لجنة للتوفيق فى المنازعات لجامعة مطروح.