كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - تنفيذ 17 قرار إزالة على مساحة 1456 مترا في حملة مكبرة بالمنوفية



شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وتنفيذ 6 قرارات إزالة تعد على منافع الري، وتنفيذ 5 قرارات ازالة تعديات على منافع النهر، وإزالة 3 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالي 1456 مترا، كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية و7 أحكام قضائية.

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