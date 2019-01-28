كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - الري تتابع عملية استخراج مقطورة تابعة لشركة الغاز من ترعة نجع حمادى

تتابع عن كثب أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بمحافظة سوهاج عملية استخراج ورفع سيارة محملة بالغاز كانت قد سقطت بترعة نجع حمادى الشرقية عند الكيلو 6 امام قرية الشيخ امبادر بمركز دار السلام محافظة سوهاج.

وقام المسؤولون بإدارة ري سوهاج بالمعاينة على الطبيعة والتأكد من عدم تسرب الغاز او حدوث أي تلوث للمياه، وتم مخاطبة شركة مياه الشرب وادارة البيئة و سكرتير عام محافظة سوهاج لأخذ التدابير والاحتياطيات اللازمة لضمان عدم تسريب الغاز.كما تم إخطار الرقابة الادارية بالمحافظة.

وتم التواصل مع رئيس مجلس مدينة دار السلام وأفاد سيادته بأن الشركة صاحبة السيارة سوف ترسل ونش خاص مجهز بمعدات للتعامل مع مثل تلك الحالات من القاهرة وذلك لرفع السيارة من المجرى المائى ، وجاري المتابعة حتي تمام رفع السيارة من المجرى المائى.