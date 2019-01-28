كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - جمعة يكشف 3 حقائق عن حديث علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حديث "علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر" فيه إشكال يشير إليه الإمام الشوكان في نيل الأوتار، منوهًا بأن الحديث بروايات مختلفة ولكن فيها ضعف وفيها خلاف.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما مدى صحة حديث "علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر" ؟»، أن الحديث ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منوهًا بأن هؤلاء قد اختلف العالم فيهم، لأنه غير معروف أي جد يقُصد به في الإسناد ، هل جد أبيه شعيب، أم جد عمرو؟.

وأضاف أنه إذا كان جده هو ففيه إرسال، أما إذا كان جد أبيه يكون فيه انقطاع، لذا هناك كلام في هذا السند، لكن على كل حال، هذا ليس على ظاهره كما يقول الإمام الشوكاني لأن المكلف، يبدأ من البلوغ، فرُفِع القلم عن ثلاث، والطفل في عمر العشر ليس مكلفًا من الأساس، وضربه يعد إيذاء والإيذاء محرم باتفاق الفقهاء، في مقابل ترك أمر ليس مفروضًا عليه.

وتابع: إذن لابد أن يكون للحديث معنى آخر كما جاء عن الإمام الشوكاني ، وهو عدم نسيان تربية الأطفال، بمعنى بدء التردد على الطفل وعند العاشرة يبدأ في العبوس في وجهه وإظهار الاستياء، ولا يُقصد الضرب اللغوي وإنما كنوع من اللوم والخصام والعتاب، فلا نعتقد أن الضرب هو المقصود.