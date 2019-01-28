كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - "لاسارتي" يطالب لاعبي الأهلي بمواصلة الانتصارات أمام دجلة

لاسارتي

يسعى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لمواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز، عندما يحل ضيفًا على وادى دجلة، فى المباراة التى تجمعهما، الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب «بترو سبورت»، ضمن فعاليات الجولة الـ٢٠، من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب الفوز على مصر للمقاصة، بثلاثية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، الخميس الماضى، على ملعب «برج العرب»، والمؤجلة من الجولة الـ١١، لمسابقة الدورى.

يحتل «الأحمر»، المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد ٣٠ نقطة، ويتبقى للفريق ٤ مباريات مؤجلة، بينما يأتى وادى دجلة فى المركز الـ١٦، برصيد ٢٠ نقطة، ويحتل الزمالك، صدارة جدول الترتيب، برصيد ٤٢ نقطة.

وطالب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لقلعة الجزيرة، بضرورة مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى، بعد الأداء والنتيجة التى حققها الفريق فى آخر مبارياته أمام مصر للمقاصة.

وبات الثنائى سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وادى دجلة، وتواجد سعد فى قائمة الفريق فى مباراة مصر للمقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، وتبقى مشاركته فى يد الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

ويتمهل لاسارتى وجهازه المعاون، فى قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات، تجنبًا لمطاردة الإصابة لهم مجددًا، وبات صلاح محسن جاهزا بعد عودته للتدريبات الجماعية، وانتظم الثنائى جيرالدو وهشام محمد فى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة أيضًا.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من، «محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعلى معلول، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمد هانى، فى خط الدفاع، وحمدى فتحى، وعمرو السولية، وصالح جمعة، فى خط الوسط، وجونيور أجاى، ورمضان صبحى، وصلاح محسن فى الهجوم».

ويدخل دجلة مباراة اليوم، كامل العدد دون أى غيابات، واستقر الجهاز الفنى للغزلان، بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على الدفع بالوافد الجديد الغانى يعقوبو الظهير الأيسر لأرجوتيلس اليونانى، وليرس البلجيكى، فى مواجهة عملاق الجزيرة.

وانضم الغانى يعقوبو لصفوف وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيسجل ظهوره الأول مع فريقه الجديد فى مواجهة الأهلى، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال الوديتين اللتين خاضهما مع دجلة.

ويعد الأهلى صاحب الكلمة العليا، فى مواجهاته أمام الفريق الدجلاوى، حيث التقيا فى ١٣ مباراة من قبل، فاز الأهلى فى ٩ مباريات، وخسر مباراة، وتعادلا ٣ مرات، سجل الأحمر ١٤ هدفًا فى شباك دجلة، بينما استقبلت شباك أبناء الجزيرة ٥ أهداف.