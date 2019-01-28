كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الاثنين، الموافق 28 يناير 2019، والتي جاءت كالتالي: الطماطم: 6 جنيهات البطاطس: 5 جنيهات البصل: 5 جنيهات الخيار: 5 جنيهات الفلفل الرومي: 6 جنيهات الباذنجان: 3.5 جنيه الكوسة :11 جنيهًا الفاصوليا:11 جنيهًا بينما جاءت أسعار الفاكهة كالتالي: البرتقال: 3.5 جنيه الجوافة: 6 جنيهات الرمان: 7 جنيهات اليوسفي: 5.5 جنيه

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