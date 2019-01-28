كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - شاهد.. ردًا على حملة خليها تعنس.. فتيات يطلقن " خليك في حضن أمك "

دشن مجموعة من الفتيات على موقع التدوينات القصيرة تويتر حملتين تحت مسمى "خليك فى حضن أمك" و"خليه يخلل" وذلك ردا على حملة "خليها تعنس"، والتى أطلقها مجموعة من الشباب لمحاربة تكاليف الزواج المرتفعة.

وأكدت مجموعة من الفتيات أنهن ليسوا سلعة موضحين أنه إذا كان هناك بعض الناس يغالون فى طلبات الزواج وليس الكل، فليس من المبرر إطلاق مثل تلك الحملات.

وقالت إحدى الفتيات: "لو كل واحد عرف دينه صح عمر ما كان هيبقي في مشاكل ولا صعوبة في أي حاجة عاوز حل لمشاكلك أصلح حالك"، بينما اكدت منار هريعي: "هذا مؤشر خطير على مجتمعنا ويحد من الترابط والامتناع عن ما أحل الله به وهو الزواج والحب وزيادة النسل ياريت مش كل حاجة ننقاد وراءها دون التعرف على النتائج السلبية".

