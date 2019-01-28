كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - 200 مليون جنيه مبيعات الحجز بأول مول تجارى بالعاصمة الادارية فى 10 ايام

توقع المطور العقارى هشام الخولى رئيس مجلس ادارة شركة بيراميدز للتطوير العقارى ان يشهد العام الحالى اقبالا كبيرا على شراء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية خاصة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة والذى بلغت معدلات انجازه نسب تفوق التوقعات بالإضافة إلى الاهتمام العالمى بالعاصمة باعتبارها احد اهم ١٠ مدن مستدامة على مستوى العالم وهذا ما جعل الشركة تضع الاستثمار بالعاصمة ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ايمانا منها بجدوى الاستثمار فى هذا المشروع العملاق بالاضافة الى خطتها الاستراتيجية فى تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة بالعاصمة ما بين سكنى وإدارى وتجارى وفندقى والعديد من النشاطات الخدمية الاخرى لافتا إلى تنفيذ الشركة لأكبر مشروع فنى ثقافى سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا

وأشار الى ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة الماضية كنتيجة طبيعية لاتجاه الدولة لتشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب لافتا الى ان مشروع مول جراند اسكوير اول مول تجارى ادارى طبى بحى المال والاعمال بالعاصمة الادارية والذى تنفذه الشركة الآن حقق فى ١٠ ايام حجم مبيعات بلغت ٢٠٠ مليون جنيه منذ فتح باب الحجز للمشروع مؤكدا ان الاقبال من العملاء على الشراء كان متوقعا من قبل الشركة نظرا لما يتمتع به مشروع العاصمة الادارية من مميزات واهتمام من الدولة باعتباره احد اهم المشروعات القومية تجعله من أكثر الأماكن جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية بالإضافة إلى ما يتميز به المول من موقع فريد فى قلب العاصمة الادارية وتسليمه وتشغيله بالكامل نهاية ٢٠٢٠ وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الدولة للمنطقة بالكامل

وأضاف الخولى أن الاستثمار فى الموالات التجارية والادارية فى مصر من الاستثمارات الجاذبة جدا خاصة مع تغيير ثقافة الشعب تجاه التجمعات التجارية واعتبارها متنزها عائليا يناسب جميع أفراد الأسرة مشيرا الى ان السوق المصرى لم يتشبع بعد ولا يزال فى حاجة للمزيد من الموالات التجارية فى مختلف مناطق الجمهورية موضحا أن المطورين المصريين يمتلكون من الخبرة والمهارة ما يجعلهم قادرون على تصميم وتنفيذ موالات تجارية تنافس كبرى الأسماء الأجنبية فى هذا المجال وان ما يميز اى تجمع تجارى ادارى عن غيره هو عوامل الجذب والابتكار فى نوعية الخدمات التى يقدمها المول لرواده.