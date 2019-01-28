كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - طقس الثلاثاء معتدل.. والعظمى في القاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا ،شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين ، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال و الاتربة ، كما تنشط علي غرب البحر المتوسط مما يؤدى الي اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداً هي :

"القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات".