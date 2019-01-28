كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - باسم علي يبحث عن الفرصة الأخيرة في الأهلي

باسم علي

يبحث باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن فرصة جديدة وربما تكون الأخيرة لإثبات نفسه داخل القلعة الحمراء، بعدما تمسك الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ببقائه في الفريق الأول وعدم رحيله.

وتحدث مارتن لاسارتي مع باسم علي خلال الساعات الأخيرة، حول أهمية دوره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه البديل الأول لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة أحمد فتحي اللاعب الأساسي.

وطالب المدير الفني اللاعب بالتركيز الشديد مع الفريق وإثبات نفسه ، وحجز مكان له في التشكيل الأساسي.

وضم لاسارتي اللاعب لقائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين ببطولة الدوري.