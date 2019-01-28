كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - رجل يعتدى على زوجته بالسويس.. رفضت العمل «خادمة» فضربها وأشعل النار فيها

شعل عاطل النار فى زوجته بعد اعتدائه عليها بالضرب، لرفضها الاستمرار فى العمل "خادمة" فى المنازل بالسويس، ونقلت إلى مستشفى بالعاشر من رمضان.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول إيمان حسن عبدالمنعم، مصابة بجروح وكدمات وحروق بالجسد، وأن الحروق وصلت إلى 75% من الجسد.

وقالت شقيقة المصابة، إن أختها أبلغتهم عقب خروجها من غرفة العناية المركزة بأن زوجها اعتدى عليها بالضرب وأشعل النار فيها، بعد فشله فى إجبارها على العمل "خادمة"؛ لأنه يرفض العمل بسبب تعاطيه للمخدرات. وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ ضبط الزوج.