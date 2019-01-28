كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - شاهد.." الباستا " تنهي حياة طالب بلجيكي

كانت وجبة باستا "مكرونة" تذكرة سفر طالب بلجيكي للآخرة، فبمجرد تناوله الوجبة الشهية بعدما لاحقه الجوع، توفي الشاب على الفور.

انتهى الطالب صاحب الـ 20 عامًا من تناول المكرونة التي أعدها قبل الحادثة بـ 5 أيام وتركها خارج الثلاجة، ليعيد تسخينها مرة أخرى ويتناولها، واتجه إلى ممارسة الرياضة، ولكنه شعر بالإعياء الشديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

صداع وآلام البطن والغثيان والإرهاق كلها أعراض شعر بها بعد تناول الوجبة بنصف ساعة فقط، ليرغب في النوم كي يتخلص من كل هذه الالآم ولكنه تخلص من حياته كلها، حيث توفي الشاب.

أوضح تشريح الجثة بأن الطالب توفي بشكل مفاجئ بسبب التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا، تتسبب عادة في حدوث القيء والإسهال والغثيان.

كما تم تحليل الباستا والصلصة وأوضحت النتيجة أنها تحتوي على سموم بنسبة كبيرة، وهذه السموم ناجمة عن بكتيريا قاتلة، أدت إلى فشل كبد الطالب ووفاته.