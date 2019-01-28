كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - الشركات الفرنسية العاملة في مصر.. توظف ما يقرب من 33 ألف شخص

تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل ملحوظ، حيث كشفت السفارة الفرنسية في القاهرة أن هناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل في مصر، وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص، وإجمالي تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ نحو مليار يورو، تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري.

وتظل مصر العميل التجاري الثالث والأربعين لفرنسا على المستوى العالمي، والعميل التجاري الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعميل التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد مصر المورد الثالث والستين لفرنسا على المستوى العالمي، والمورد الحادي عشر على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والثاني على مستوى الشرق الأوسط.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته صباح اليوم، بقصر الاتحادية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمان في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية، بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقيمن خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي.

كما سيتم التباحث بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

ووصل ماكرون مصر أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.

وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية.