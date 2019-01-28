كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:33 صباحاً - مصر فرنسا.. تاريخ من العلاقات يتطور على يد السيسي وماكرون

تشهد العلاقات الفرنسية المصرية تقاربًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، إذ بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة.

وتعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر هي الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال أربع سنوات، إذ حل الرئيس السابق، فرانسوا هولاند ضيفًا شرفيًا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016.

الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وفرنسا :

1- في نوفمبر 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى فرنسا، حيث التقى مع رئيس الجمهورية الفرنسية والوزير لوران فابيوس، والوزير جان إيف لودريان، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ومداخلة أمام المجلس الرئاسي للأعمال في جمعية أرباب العمل الفرنسيين.

2- في أغسطس 2015 زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند إلى الإسماعيلية لتدشين أعمال توسيع قناة السويس.

3- في أبريل 2016 زيارة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند إلى مصر.

4- في أكتوبر 2017 زار الرئيس السيسي فرنسا على رأس وفد رفيع المستوى، استقبله إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والملفات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم.

ويستقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته صباح اليوم، بقصر الاتحادية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمان في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي.

كما سيتم التباحث بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.

وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية.