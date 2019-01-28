انت الان تتابع تفاصيل خبر كوريا الشمالية تنتج ملابس قابلة للأكل! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 11:24 صباحاً - برعاية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دشنت بيونغ يانغ خطاً لإنتاج أنواع جديدة من الملابس، بعضها صالح للأكل والآخر يرصد الحالة الصحية للجسم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ونشرت الحكومة الكورية الشمالية عدداً من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية كبرى، وقالت إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.

وخيطت بعض الملابس من أقمشة فلنيت اصطناعية تتضمن كميات قليلة من البروتين والأحماض الأمينية وعصير الفواكه والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، لتجنب الجوع، وفق الصحيفة.

وهناك ملابس أخرى ذات أكمام ذكية، يمكن أن "ترصد أو تشعر بالحالة الصحية للجسم البشري"، بحسب ما نقلته صحيفة "كوريا الشمالية نيوز".

وضم خط الملابس أيضاً تصميمات نسائية مقلدة لماركات عالمية مثل "شانيل" و"غوتشي"، بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور".