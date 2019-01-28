الملكة رانيا لزوجها: "لي الشرف أن أكون رفيقة دربك"

نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني، تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أشارت فيها إلى علاقتها مع الملك، مؤكدة أنها محظوظة بوجوده إلى جانبها.

وكتبت الملكة رانيا: "المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص، وهو الأقرب لي، ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه، سيدنا".

وتزوج عبد الله الثاني، أكبر أنجال الملك حسين، حين كان أميرا، رانيا البالغة حينها من العمر 23 عاما، في 10 يونيو 1993، وكان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي.

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