على خطى فيلم "عيال حبيبة".. "هواو" يحاول استعادة ذاكرة خطيبته

فقدت شابة يابانية تدعى "مارو"، ذاكرتها إثر تعرضها لحادث مروع بعدما صدمتها سيارة أدت لإصابتها بغيبوبة لعدة أيام.

حاول الشاب "هواو" استعادة حبيبته بعد مرور حوالي عامين ونصف على خطبتهما، رغم شفاء الشابة من جروحها البالغة الإ ان ذاكرتها لم تتحسن، بحسب موقع "اوديتي سنترال".

حاول "هواو" جعل خطيبته تقع في حبه كل يوم بعدما فقدت الذاكرة، حتى تستطيع تذكره ثانيةً والوصول لقلبها مجددًا

وعلى غرار الفيلم المصري الشهير للنجم حمادة هلال والفنانة غادة عادل "عيال حبيبة"، بث التليفزيون الياباني قصة حب مؤثرة للشاب الذي حاول جاهدًا استعادة ذاكرة خطيبته بعد قرارهم بتأجيل موعد الزفاف لفترة حتى يتم شفاءها.

ويذكر أن فيلم عيال حبيبة كانت تدور احداثه حول شاب فقد ذاكرته أثناء محاولة الوصول لها لإعادة هاتفها المحمول الذي فقدته، ويحاول أصدقاءه بمشاركتها إستعادته ذاكرته من جديد، بعد أن يلتقي بها.

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