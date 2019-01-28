"زواج بدون أوراق رسمية".. "ولاء": "جمالي دمر حياتي.. وتزوجت في الحرام"

"نصب باسم الزواج"، و"زواج بدون ورق"، ظاهرة جديدة انتشرت في بعض الأوساط حيث تعرضت لها ربة منزل تدعى "ولاء. ص"، عمرها 26 عاما، والتي وقفت أمام قاضي محكمة الأسرة بالقناطر الخيرية.

قالت: "أنا سيده فائقة الجمال ومطلقة وعندي بنت وكان جمالي هذا سبب طلاقي من زوجي الأول لأنه كان يمنعني من الخروج من المنزل أو حتى الوقوف في الشباك أو البلكونة كما منعني من الخروج معه في أي مكان بسبب نظرات الناس لي من جمالي ولهذا السبب طلقني وبالثلاثة".

وتابعت: "خرجت من زواجي الأول ببنت وبدأت أبحث عن عمل وفي كل مكان أذهب إليه يرحب بي صاحب العمل ويصدر قرار بأن استلم العمل في نفس اليوم الذي اتقدم به في أي إعلان عن وظيفة سواء في شركة أو مصنع أو حتى سوبر ماركت حيث كان صاحب العمل بمجرد أن يشاهدني يطمع في شكلي وفي جسدي".

واستكملت: "الكل كان يقابلني بالترحاب وبعد ذلك يطلب مني مباشرة أن أرافقه في الحرام وكنت بسرعه أترك المكان والعمل حتى ضاقت الدنيا في وجهى من طمع الرجال في وكرهت نفسي وشكلي".

قالت الزوجة إنها تعرفت على رجل أكبر منها في السن طلب منها العمل معه سكرتيرة فوافقت لأنه كان أكبر منها في السن بكثير ولن تتخيل انه من الممكن ان يطمع في جسدها مثل الباقيين، وتابعت أنه قال لها: "إنتي هتكوني الكل في الكل في الشركة" ففرحت كثيرا وبدأ بالفعل في إعطائها الكثير من الأموال.

طلب صاحب العمل الزواج من السيدة فوافقت وعاشت معه أيام سعيدة شهدت خلالها الكثير من الأموال والأملاك أيضا ولكن لم تدم تلك السعادة، فبعد وقت قليل من زواجهما فوجئت بسيدة تطرق الباب عليها وأخبرتها أنها زوجته الأولي وهو من أرسلها لإخراجها من الشقة، كما أنه لم يقم بزواجها بعقد شرعي كما قال فالشهود كانوا مزيفين والمأذون أيضا.

استكملت: "وقتها عرفت اني كنت ضحية جريمة نصب باسم الزواج وعرفت اني عشت طوال 5 أشهر مع رجل في الحرام وتوجهت لأحد المحامين وأعطيته اسمي بالكامل ليبحث لي عن عقد زواج في المحكمة فعاد ليقول لي أنه لا توجد قسيمة زواج وبالفعل هذا الرجل نصاب".

اختتمت حديثها: "أنا الأن في حيرة كيف أثبت أن هذا الرجل كان يعيش معي وهو يخدعني بأننا أتممنا زواجنا رسميا وهو يعلم أننا نعيش في الحرام".

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