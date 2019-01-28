أزياء بُول غُولتييه لربيع 2019.. من وحي رحلةٍ بحريةٍ حول العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارَ جان بول غولتييه، المصممُ الذي حول تقليمات البحار إلى توقيع علامته التجارية، ثيمةً بحرية لمجموعة أزياء الهوت كوتور لربيع 2019، لكن ما كان يمكن أن يكون إعادة تدوير للأفكار القديمة تحوّل إلى رحلة مُبهجة حول العالم، حيث أبحر إلى اليابان وتوقّف في العديد من الوجهات الدافئة.

فقد قام غولتييه بتقديم نسخ مختلفة من قميص بريتون، مرةً على شكل بلوزة بأكمام مختلفة، أو قميص تانك مخطط مرتبط ببلوزة بيضاء، إلى جانب بدلات كلاسيكية مُقلّمة وبطانيات مكسيكية مُقلّمة.

وأتت الفساتينُ بأشكالٍ غريبةٍ تُذكّر بالهيكل الداخلي للأصداف البحرية، في حين أتت السترات بأكتاف دراماتيكية بارزة والتي أطلق عليها غولتييه "زعانف القرش".

وارتدت العارضة كوكو روشا فستانًا من الأورجانزا باللون الفيروزي مصنوعًا من قماش شفاف تم تشبيهه بقنديل البحر، واختتمت العارضة آنا كليفلاند العرض مرتديةً فستان زفاف مصنوعًا من المظلات الورقية.