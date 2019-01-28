بنطال "القفص" الجديدة يُحيِّر المُتسوِّقين ولا يبدو مريحًا

ينتشر الكثير من الملابس الغريبة والرائعة لمن يريد أن يترك انطباعا لافتا للأنظار، لكن إذا لم تنجح التنورات القصيرة أو الأزياء اللامعة فإن سراويل "القفص" الجديدة من العلامة التجارية للأزياء الفاخرة "Fashion Nova" ستجعلك تبرزين حقا وسط الحشود.

وتتكوّن هذه السراويل وفقا إلى صحيفة "ميرور" البريطانية، مِن شرائط رقيقة جدا من الجلد وتتم خياطتها معا على شكل قفص، وتحظى هذه السراويل، التي تكشف عن كل شيء ولا تترك أي مجال للخيال، بشعبية كبيرة وتأتي بسعر 38 جنيها إسترلينيا على موقع متجر الأزياء "Fashion Nova"، وفي حين أن تلك السراويل تسبّب الحيرة للعديد من المتسوقين يبدو أنها أصبحت شعبية لدرجة أنها تم إدراجها ضمن الأكثر مبيعا للشركة التي كتبت عليها "أسرع قبل نفاد الكمية".

وتصدّرت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، عناوين الصحف من خلال إصدارها "شورت ضيق" الذي يكشف عن المؤخّرة ويتكلف نحو 7.90 جنيها إسترلينيا، ويتميز بفتحتين كبيرتين في منطقة المؤخرة، ووصفت الشركة المنتج بأنه "يعطي تضخيما مثيرا لشكل المُؤخّرة"، وهي مصنوعة من النايلون وألياف لدنة، ويقال إن السراويل تأتي بمقاسات صغيرة لذلك فمن المستحسن أن تشتري حجما أكبر قليلا.

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