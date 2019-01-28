محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يعد السعال وسيلة الجسم الطبيعية للتخلص من وجود أي جسم غريب في الرئتين أو الشعب الهوائية، أو في الأغشية المخاطية المحيطة بالرئة، وفي الغالب يكون عرض لعدة مشاكل، فما هي؟ لمزيد من القراءة عن متى يستلزم السعال استشارة الطبيب اصغط هنا

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