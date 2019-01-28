كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

الاهلي ووادي دجلة

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

يواصل النادي الأهلي مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن فاز على مصر للمقاصة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف دون رد، على استاد برج العرب، بالإسكندرية.

يلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة، حققها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مثلهم، سجل لاعبوه 23 هدفًا وسكنت شباكه 11 هدفًا، وذلك بعدما خاض 15 مباراة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

في المقابل يحتل فريق وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلهم والهزيمة في 9 مباريات، سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

سبق وأن التقى الأهلي ووادي دجلة في 13 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011.

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.

كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 21 من أغسطس من العام الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة بهدف دون رد، أحرزه صلاح محسن.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 14 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف من دجلة.

ويسعى الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري، بعد أن تولى قيادة الفريق خلال 4 مباريات منهم مباراتين في دوري أبطال إفريقيا حقق الفوز في 3 مباريات وهزم في مباراة، لتقليص الفارق بينه وبين الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الأحمر للفوز بباقي مبارياته المؤجلة لمواصلة المنافسة على اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.