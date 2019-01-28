كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

التعاون والاهلي

مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

يلتقي اليوم فريقا التعاون والأهلي ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يقف التاريخ في صف الأهلي، حيث التقى الفريقان في 16 مباراة خلال دوري المحترفين، كان الفوز حليفًا للراقي في 6 مباريات، بينما حقّق السكري الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 7 مواجهات. على صعيد الأهداف، زار الأهلي شباك التعاون 31 مرة، في حين تمكن الراقي من تسجيل 21 هدفًا في شباك السكري.

مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة التعاون والاهلي في الدوري السعودي

يُذكر أن مباراة الدور الأول، في جدة ، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله. فيما انتهى لقاءا العام الماضي بالتعادل في الدور الأول ثم دك الأهلي شباك التعاون في الدور الثاني 1/5.