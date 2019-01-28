كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي

احد

مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي أعلنت إدارة نادي أحد عن جاهزية الفريق لمواجهة نادي النصر في أي مكان يحدده الاتحاد السعودي لكرة القدم في أي ملعب بالمملكة العربية السعودية، والاستعداد التام في حالة لو تطلب الأمر مواجهة العالمي خارج حدود المملكة. مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي مشاهدة مباراة النصر واحد في الدوري السعودي وبحسب تصريحات صحفية لمحمد العلوي عضو مجلس إدارة نادي أحد والمشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي، فإن الفريق جاهز لملاقاة النصر في أي مكان بالسعودية حتى لو طلب اتحاد الكرة أن تكون المواجهة في الكويت أو الإمارات أو البحرين.

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