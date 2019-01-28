كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - التحالف ينفذ أكثر من 15 غارة على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعات للحوثيين في مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد بأكثر من 15 غارة جوية، وفق مصادر "العربية".

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت، السبت، بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور.

وأطلقت قبائل حجور اليمنية، الخميس، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنه الانقلابيون ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمين الصواريخ والمدفعية الثقيلة.