كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - اليوم .. الاسماعيلي يلاقي الاتحاد في الدوري المصري

الاسماعيلي

يستضيف نادي الإسماعيلي على ملعبه نظيره الاتحاد الاسكندري وذلك اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة. ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهما وخسر 6 مواجهات. بينما على الجانب الآخر؛ يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في ترتيب جدول برصيد 20 نقطة حيث لعب 19 مباراة وفاز في 4 مباريات وتعادل 8 وخسر 7 مواجهات. وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

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