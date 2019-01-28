كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - الناتو: دعوة ترامب لزيادة النفقات العسكرية أثبتت نجاحها

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، أن دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الدول الأخرى الأعضاء في الحلف إلى زيادة نفقاتها العسكرية أثبتت نجاحها.

وصرح ستولتنبرغ لشبكة فوكس نيوز: "بحلول نهاية العام المقبل، يكون أعضاء الحلف قد سددوا" نحو "100 مليار دولار (إضافية) في مجال الدفاع".

وأضاف: "نرى أن للرسالة الواضحة للرئيس ترمب تأثيراً"، متحدثاً عن "خبر جيد" لوصف زيادة هذه النفقات.

وواظب ترمب على مطالبة شركائه في الحلف بزيادة نفقاتهم العسكرية.

وقال الرئيس الأميركي من البنتاغون في 17 كانون الثاني/يناير: "سنكون مع الحلف 100%، ولكن قلت للدول الأعضاء إن عليكم أن تدفعوا".

وأشاد عبر تويتر بما أعلنه ستولتنبرغ، وكتب: "ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف الأطلسي، أكد لتوه أنه بفضلي، بات الحلف الأطلسي قادراً على جمع قدر أكبر من المال من أعضائه، بعد أعوام من التراجع"، مشيراً: "هذا يعني تقاسم العبء، (على أن نكون) موحدين في شكل أكبر".