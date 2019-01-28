كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - شريف مدكور لشركة نوفال: "فرحت أوي لما عملتوا الكاتيل"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يتمنى انتشار شركة رنين في جميع محافظات مصر؛ نسبة لجديتهم في التعامل مع الموانين وجودة منتجاتهم.
وأضاف مدكور، خلال تقديمه لبرنامج "4 شارع شريف"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن شركة نوفال ورنين قاموا بمبادرة "تجهيز العرائس"، وسوف تنتهي 31 يناير.
،وأوضح مدكور، ان هناك عروضا كبيرة في المبادرة، موضحا :"نوفال شركة عريقة وبتعملوا منتج عبقري في الجودة وحاجتكوا مبتبوظش وعن تجربة".
وتابع شريف، : "فرحت اوي لما عملتوا الكاتيل".
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