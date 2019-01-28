كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 08:35 صباحاً - أراء المصريين في ثورة يناير.. "ثورة ولا مؤامرة؟-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
عرضت قناة "الحدث"، مقطع فيديو يتضمن تقرير عن رصد لأراء المواطنين في ثورة يناير.
حيث قال مواطن : "ثورة لإن الناس كانت مضغوطة نفسيا وماديا، وما صدقت انها قامت الثورة واديها جت بفايدة"، وأضافت أخرى : "ثورة لاننا كنا عاوزين نغير النظام، والنتيجة مكنتش كويسة لكنها هتفضل ثورة، ومحققتش للناس اللي كانت نازلة عشانه"، وأشار أخر : "كانت ثورة واتقلبت لمؤامرة، لكن الاخوان دخلوا وبوظوا الدنيا والثورة باظت خالص".
فيما أكدت مواطنة : "كانت ثورة حلوة وظبطت البلد شوية، وكل سنة والشرطة والجيش طيبين، هم بيسهروا عشانا"، وأوضح أخر : "ثورة، وكانت أعظم ثورة موجودة في العالم كله، وبقول للشرطة كتر خيركوا سهرانين عشانا".
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