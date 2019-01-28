انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: "كلنا مريم".. نساء العالم يتضامنّ مع المقدسيات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - تنطلق، يوم الاثنين، حملة "كلنا مريم" لتسليط الضوء على معاناة النساء في مدينة القدس المحتلة، والمساهمة في دعمهن من خلال حشد التفاعل العالمي لدعم صمودهن، والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن.

ويشارك في الحملة مؤسسات من المجتمع المدني، ومؤسسات سياسية رسمية وشخصيات سياسية، إضافة لمؤسسات عالمية، ويتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية والإعلامية في عدد من الدول.

وتعمل جمعية القدس العالمية للثقافة (أوكاد) التركية، مع وزارة الثقافة القطرية، على دعم الحملة التي ستنطلق بلغات عدّة، وتتواصل حتى 8 مارس 2019، الذي يصادف يوم المرأة العالمي.

وتنطلق الحملة بداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، بثلاث لغات: العربية والتركية والإنجليزية.

وتعتبر مريم شخصية رمزية مُستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشدّ أنواع الظلم. وقد وقع الخيار على هذا الاسم تيمناً بمريم الصديقة التي واجهت ألواناً شتى من الأذى في نفسها وولدها عيسى، كما يقول القائمون على الحملة.

تجدر الإشارة إلى أن المقدسيين يواجهون أشد أنواع المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي، إذ تلقى أكثر من 800 مقدسي خلال الأسابيع الماضية إخطارات بإخلاء مساكنهم لصالح جمعيات استيطانية يهودية.

وحسب الإحصائيات الفلسطينية، فإن قرابة 400 ألف فلسطيني، يقابلهم 220 ألف إسرائيلي، يعيشون في الجانب الشرقي من المدينة التي تعيش على وقع الانتهاكات الإسرائيلية التي زادت وتيرتها بعد إعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل" نهاية 2017.