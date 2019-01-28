أبدت نجلاء عياد مؤسسة مبادرة بداية جديدة لإعادة تأهيل المطلقات، موافقتها على قانون حبس الرجل حال زواجه على زوجته الاولى دون علمها. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، "أنا كدة هشجع كتير جدا ان الزوج يتجوز زوجة أخرى وانا بتكلم في نقطة أن الزوجة الأولى من حقها أنها تعرف أنها تستمر بهذا الوضع أم لا والموضوع كدة مش هيبقى فيه حبس وكدة يبقى سهل كتير جدًا". وتابعت مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات: "رجالة كتير هتتجوز وفي نفس الوقت يبقى أنا هعاقبه بأيه ويبقى أنا هعمل إيه فأنا عايز أريحه ويقول الحقيقة أحسن ما يتحبس". ​

كانت هذه تفاصيل خبر "تأهيل المطلقات" عن حبس الزوج حال زواجه بأخرى بدون علمها "عايزة أريحه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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