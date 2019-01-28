لماذا تضع ميجان ماركل يديها على بطنها فى جميع اللقاءات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في كل الصور واللقطات واللقاءات والمشاهدات، منذ الكشف عن حملها، تضع ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، يديها على بطنها وكأنها تحمي جنينها، أو ربما كأن هناك خطب ما، حسب ما جاء فى موقع"سكاى نيوز".

هذا الأمر دفع البريطانيين إلى التساؤل عن سبب تصرف دوقة ساسكس، بل رصدوا كل حركات يديها ووضعها عل بطنها، حيث اعتبر البعض أنها تبالغ في استخدام هذه الحركة، بينما اعتبرها كثيرون مجرد حركة استعراضية.

ودفع سلوك ميغان ماركل وسائل إعلام بريطانية إلى التوجه إلى الخبراء لمعرفة ما يجري مع زوجة حفيد الملكة إليزابيث.

تعتقد الصحفية المتخصصة في المجال الصحي والطبي ليز جونز أن السبب أقرب إلى "شارة التحذير على السيارة بوجود أطفال"، لكنها تضيف ساخرة أن هذا السلوك يعني "كأن بقيتنا يستحق أن يحرق في السيارة".

أما خبيرة معالجة آلام الولادة كاثرين غريفز فتقول إن احتضان الجنين باليدين بهذه الطريقة يساعد المرأة الحامل على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المهم في عملية الولادة، بالإضافة إلى أهميته ودوره الكبير في علاقة الأم بطفلها والعلاقة بين الرجل والمرأة.

وقالت مديرة تحرير مجلة "يو" جو إلفين إنها تجد الأمر مزعجا مع الأخذ بعين الاعتبار فكرة الركل والحركة التي يقوم بها الجنين في الرحم بين الحين والآخر.

وأضافت جو أن ما يحدث مع ماركل هو استمرار وضع اليد على البطن "حتى صار الأمر غير مريح لمن يشاهده" ووصفتها بأنها "دوقة الاستعراض"، الجاهزة والمستعدة للالتقاط الصور، وكأنها المرأة الوحيدة الحامل في العالم".