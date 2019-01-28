طريقة عمل طاجن الجميري بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

- 4 حبات طماطم متوسطة الحجم مقشرة ومفرومة

- 6 فصوص ثوم مفروم

- ملعقتان كبيرتان من البقدونس طازج ومفروم

- ملعقتان كبيرتان من كزبرة خضراء

- ملعقة صغيرة بابريكا

- نصف ملعقة صغيرة الشطة

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ورق غار

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 كيلو جمبري

- 3 شرائح ليمون

طريقة التحضير:

1- في إناء عميق يُضاف زيت الزيتون، ويُسخن قليلاً ثم يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لمدة دقيقة واحدة وتُضاف الطماطم.

2- يُترك الخليط على نار متوسطة لمدة 12 دقيقة تقريباً أو حتى تصبح الطماطم سميكة.

3- تُهدأ النار قليلاً ويُضاف البقدونس المفروم، الكزبرة، البابريكا، الشطة والكمون.

4- يُضاف ورق الغار، الملح والفلفل الأسود إلى الصلصة مع التقليب، ثم يُضاف الجمبري للصلصة ويُترك على النار لمدة دقيقة ويُرفع الخليط من على النار

5- يُصب الخليط في طاجن، ويُضاف إليه ملعقتين من الماء وشرائح الليمون ويُغطى بورق الفويل، ثم يُوضع في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة عالية لمدة 10- 15 دقيقة.

6- يُقدم طاجن الروبيان ساخناً مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء. وبالهنا والشفا.