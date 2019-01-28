محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
المقادير:
- ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون
- 4 حبات طماطم متوسطة الحجم مقشرة ومفرومة
- 6 فصوص ثوم مفروم
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس طازج ومفروم
- ملعقتان كبيرتان من كزبرة خضراء
- ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة الشطة
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون
- 1 ورق غار
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 كيلو جمبري
- 3 شرائح ليمون
طريقة التحضير:
1- في إناء عميق يُضاف زيت الزيتون، ويُسخن قليلاً ثم يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لمدة دقيقة واحدة وتُضاف الطماطم.
2- يُترك الخليط على نار متوسطة لمدة 12 دقيقة تقريباً أو حتى تصبح الطماطم سميكة.
3- تُهدأ النار قليلاً ويُضاف البقدونس المفروم، الكزبرة، البابريكا، الشطة والكمون.
4- يُضاف ورق الغار، الملح والفلفل الأسود إلى الصلصة مع التقليب، ثم يُضاف الجمبري للصلصة ويُترك على النار لمدة دقيقة ويُرفع الخليط من على النار
5- يُصب الخليط في طاجن، ويُضاف إليه ملعقتين من الماء وشرائح الليمون ويُغطى بورق الفويل، ثم يُوضع في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة عالية لمدة 10- 15 دقيقة.
6- يُقدم طاجن الروبيان ساخناً مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء. وبالهنا والشفا.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الجميري بخطوات بسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.