كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:35 صباحاً - أراء المواطنين في قرار طلاء واجهات المنازل-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "دي ام سي"، مقطع فيديو يتضمن تقرير عن رصد لأراء المواطنين في قرار طلاء واجهات المنازل.

حيث قال مواطن : "قرار كويس عشان الأجانب، وعشانا لما نمشي في الشوارع"، وأضاف أخر : "كل منطقة لون ده حاجة جميلة"، وأشارت مواطنة : "كل واحد بيهتم بمظهره ولبسه فلازم نهتم بالعماير بردو".

فيما أكد مواطن : "الطلاء الموحد حلو بدل ما يكون مختلف"، وأوضح أخر : "متبقاش عمارة مخالفة عن عمارة، بيبقى شكلهم وحش".