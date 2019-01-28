كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:35 صباحاً - أراء المواطنين في قرار طلاء واجهات المنازل-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
عرضت قناة "دي ام سي"، مقطع فيديو يتضمن تقرير عن رصد لأراء المواطنين في قرار طلاء واجهات المنازل.
حيث قال مواطن : "قرار كويس عشان الأجانب، وعشانا لما نمشي في الشوارع"، وأضاف أخر : "كل منطقة لون ده حاجة جميلة"، وأشارت مواطنة : "كل واحد بيهتم بمظهره ولبسه فلازم نهتم بالعماير بردو".
فيما أكد مواطن : "الطلاء الموحد حلو بدل ما يكون مختلف"، وأوضح أخر : "متبقاش عمارة مخالفة عن عمارة، بيبقى شكلهم وحش".
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