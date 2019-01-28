كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:35 صباحاً - مجدي شطة: كنت سواق توك توك وهاثبت للموسيقيين أني مغني

قال المطرب الشعبي مجدي شطة، إن الفنان محمد رمضان مثله الأعلى ولكنه ليس "نمبر 1" مثلما خرج ليؤكد ذلك للجمهور في كليبه الأخير، مضيفًا: شرف لي أن أشارك في بطولة فيلم مع محمد رمضان والفنانة بشرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبدالحميد: "أنا كنت سواق توك توك والاَن مهنتي الغناء، وخناقتي مع حمو بيكا كانت بسبب كرامتي اللى نقحت عليا"، مشيرًا إلى أنه يخطط لإنتاج أغنية لتوصيل رسالة لنقابة الموسيقيين بأنه مطرب "مغني".

وكان المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، علق على كليب مطرب المهرجانات مجدى شطة الجديد الذي طرحه منذ ساعات، وقال ساخرا: "بقت زفة".

وكان أحد متابعي نجيب ساويرس على "تويتر" وجه له سؤالا قال فيه: "سمعت أغنية مجدي شطة بيرد فيها على كوبرا بشرى وأسد رمضان؟"، ورد ساويرس قائلا: "آه بقت زفة".

واحتل كليب «محدش فينا نمبر ون»، لمؤدي المهرجانات مجدى شطة، الترتيب الـ19 على موقع «يوتيوب»، الذي هاجم فيه الفنان محمد رمضان.