كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:35 صباحاً - وزير التعليم: "أنا سايب الغش بمزاجي"

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، : "انا سايب الغش بمزاجي السنة دي، خاصة أن الهدف من هذا الامتحان هو التدريب"، لافتًا أن الغش سيتوقف مع تطبيق منظومة التابلت الجديد.

وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع فضائية "bbc عربي"، مساء الأحد، أن منظومة تطوير التعليم الجديدة وضعت على يد خبراء في مصر والعالم، مضيفًا أنه ذهب للسفير الفرنسي بالقاهرة، وطلب منه مساعدة عاجلة في تنمية مهارات المدرسيين في اللغة الفرنسي، معقبًا: "معنديش مدرسيين كفاية ملمين باللغة الفرنسية".

وأكد انه قادر على وقف الغش في الإمتحانات بطريقة بوليسية، من خلال طبع الامتحانات في مطابع سيادية، وحبس القائمين على الإمتحانات شهر، وإرسال الإمتحانات بالطيران الحربي وإرساله للإدارات التربية والتعليم، وهذا الأمر كان يحدث في السنوات السابقة، وكان يكلف الدولة 1.3مليار جنيه.