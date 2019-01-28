بالصور- كيف تختارين لون ملابسك حسب بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تختلف الألوان المناسبة لكل امرأة تبعاً لتدرج لون بشرتها، ومن الضروري أن تعرف المرأة ما يناسبها، قبل أن تقرر التوجه إلى السوق لشراء ملابس جديدة، كيف تعرفين درجة لون بشرتك؟

أبسط اختبار يساعدك على تحديد تدرج لون بشرتك، هو وضع ورقة الألوان بالقرب من وجهك، وإجراء مقارنة دقيقة إلى حين الحصول على النتيجة المطلوبة، بحسب ما نقله موقع 24 الإماراتي عن موقع "ذا ليست" الإلكتروني.

الألوان المناسبة للبشرة الدافئة:

إذا كان لون البشرة دافئًا، فإن أفضل الألوان هو الانعكاسات الغنية للطبيعة. على الجانب الدافئ من عجلة الألوان، يجب أن تتحولي إلى الأحمر، والخوخي، والمرجاني، والبرتقالي، ولون الكهرمان، والذهبي، والأصفر.

الألوان المناسبة للبشرة القمحوية:

إذا كانت بشرتك قمحوية، فإن أفضل الألوان هو في نهاية الطيف الرائع ومستوحاة من أعماق المحيط وأجواء الشتاء، مثل الزمرد والظلال الباردة من اللون الخزامى أو الأزرق الجليدي أو الوردي. وعلى الجانب الدافئ، يمكنك أن تتحولي إلى الأحمر الياقوتي أو الأحمر الزهري الفاتح أو الأصفر الباهت.

الألوان المناسبة للبشرة المحايدة:

إذا كنا لون بشرتك محايداً، يمكنك ارتداء أي شيء على عجلة الألوان، ولكن من الأفضل عادةً الذهاب إلى إصدارات مخففة أو صامتة من اللون بدلاً من الألوان الساطعة. اختاري ألواناً مثل الوردي الغامق أو الأخضر أو الأصفر أو الأزرق. وبالنسبة إلى الألوان المحايدة، انتقلي إلى الأبيض البارد، والبني، والوسط الرمادي، والأسود. ويمكن للألوان المشبعة مثل الأزرق الكهربائي والأرجواني أن تطغى على لون بشرتك المحايدة.