كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - طليق رانيا يوسف يعلق على المقطع الجنسي المنتشر لها

رانيا يوسف

علق المهندس طارق عزب، على تقديم طليقته رانيا يوسف، بلاغًا للنائب العام؛ بعد تداول مقطع فيديو مسيء يزعم أنها بطلته وكتب من خلال حسابه على "إنستجرام": "لما شخص يخوض في أعراض الناس بالشكل ده والناس تكذب وتروج للكذب والافتراء يبقى فيه حاجة غلط في المجتمع.. رانيا يوسف فنانة وانسانة محترمة واكبر من انعدام الأخلاق".

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض والتحقيق مع مروج فيديو مسيء منسوب لموكلته "زورًا".

وقال "سعيد"، في بلاغه الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن موكلته فوجئت بانتشار فيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنها مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافًا للحقيقة.

وأضاف "يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر بالفيديو ويوجه لها عبارات قذف ويطعن في عرضها".