كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - رسميا.. جيلي تكشف عن أول سيارة "SUV" كوبيه من تصميمها

بشكل رسمي كشفت جيلي الصينية عن أول سيارة SUV كوبيه من تصميمها، حيث أطلقت الشركة عدة صور لهذه السيارة الجديدة والتي تحمل اسم كودي داخل الشركة FY11.

وجاء هذا الكشف بعد تسريب عدة صور للسيارة خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت السيارة بنفس الشكل والتصميم بالصور المسربة، كما أظهرت هذه الصور أن السيارة تحمل ملامح شبيهة بسيارة BMW X4، خاصة في الجزء الخلفي من السيارة الصينية.

وستطلق جيلي هذه السيارة في 2019، وبذلك ستكون ثالث سياراتها خلال العام الجديد وذلك بعد سيارتها سيدان الكهربائية التي أطلقت لها صور تشويقية منذ فترة، وأيضا سيارتها الجديدة من فئة MPV، والتي تعتبر سيارة جديدة كليا من الشركة الصينية، كما أن هذه السيارة تم تصميمها على قاعدة عجلات CMA التي تم تطويرها بالتعاون مع فولفو السويدية، وستكون أول سيارة من جيلي مصممة على هذه القاعدة المتطورة.

وستحمل السيارة الجديدة محرك بنزين يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 235 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران، وتسمح قاعدة عجلات السيارة بإضافة خاصية الدفع الكلي في الفئات الأعلى من السيارة، بينما سيتم تقديم الفئة الأولى منها بخاصية الجر الأمامي.