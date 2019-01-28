كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - قائمة بأنواع السيارات المستعملة التي يرفض أصحابها التخلي عنها.. والسبب!

إليكم قائمة بأنواع السيارات المستعملة التي يرفض أصحابها التخلي عنها أو بيعها رغم مرور عشرات السنين على استخدامها، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تمسك أصحاب هذه السيارات إلى قلة أعطالها وكفاءتها رغم قِدَمها، فيما سيطرت شركات صناعة السيارات اليابانية على القائمة بكاملها، حيث احتلت "تويوتا" خمس مراكز من الثمانية، فيم سجلت كل من "هوندا" و"سوبارو" و"مازدا" حضورها بالمراكز الثلاث الأخرى.

تويوتا Highlander

كشفت إحصائية "iSeeCars" أن نحو 18.5% من مالكي سيارة تويوتا Highlander كروس أوفر رفضوا التفريط فيها، والبعض استعملها طوال 15 سنة وحافظت على قدر جيد من الكفاءة.

تويوتا Prius 2

احتلت سيارة تويوتا Prius الهجينة المزودة بمحركين احتراق داخلي وكهرباء، المركز الثاني في قائمة السيارات التي يرفض أصحابها التخلي عنها.

تويوتا RAV4

سيارة تويوتا RAV4 متعددة الاستخدامات الرياضية جاءت في المركز الثالث بقائمة "iSeeCars" للسيارات الاعتمادية التي لا يسعى ملاكها لبيعها رغم استعمالها لسنوات طويلة.

تويوتا RAV4

سيارة تويوتا RAV4 متعددة الاستخدامات الرياضية جاءت في المركز الثالث بقائمة "iSeeCars" للسيارات الاعتمادية التي لا يسعى ملاكها لبيعها رغم استعمالها لسنوات طويلة.

تويوتا Camry

تويوتا Camry السيدان الكبيرة الفارهة التي تعد من السيارات الأكثر شعبية حول العالم جاءت في المركز الخامس بقائمة "iSeeCars".

هوندا Pilot

هوندا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات سجلت اسمها في قائمة السيارات المستعملة التي يحافظ عليها المستخدمين لكفاءتها، من خلال سيارتها Pilot التي تنتمي إلى فئة السيارات الـMPG متعددة الأغراض.

سوبارو Forester

واصلت الشركات اليابانية حضورها بالقائمة، حيث احتلت السيارة Forester المقدمة من سوبارو المركز السابع.

مازدا MX-5

في المركز الثامن جاءت MX-5 الكوبيه المقدمة من مازدا اليابانية. والتي أكد مالكيها أنها من بين الأفضل.