كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - تعرف على مميزات ومواصفات موديل 2019 من BMW الفئة الثامنة الجديدة

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 بالفئة الثامنة من BMW، وهي سيارة تتمتع بتصميم جذاب وشكل رياضي.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من BMW وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.