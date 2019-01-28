كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 28-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

ننشر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، والموافق 28 يناير 2019 حول العالم.

يبدأ اليوم بمباراة إيران مع اليابان الساعة الرابعة عصرا في نصف نهائي كأس آسيا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن ماكس 1.

في الخامسة مساء، يلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري. وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويلعب وادي دجلة مع الأهلي الساعة الثامنة مساء في الدوري أيضا، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورتس والنيل للرياضة.

أما في الدوري السعودي، فيلتقي النصر مع أحد الذي يضم المحترف المصري أحمد جمعة الساعة الخامسة والثلث. المباراة تذاع عبر قناة السعودية الرياضية، وأخيرا يلعب الوحدة الذي يقوده أحمد حسام "ميدو" ويضم محمد عواد مع الحزم الساعة السادسة إلا 10 دقائق أيضا.

وأخيرا، يلعب قاسم باشا مع بلدية أسطنبول الساعة السابعة مساء في الدوري التركي.