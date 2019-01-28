كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - أحمد موسى: توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين مصر وفرنسا خلال زيارة ماكرون للقاهرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ زيارته الرسمية إلى مصر، وزار معبد أو سمبل عصر اليوم، ثم اتجه إلى القاهرة من أجل انعاقد القمة المصرية الفرنسية غدا الاثنين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون.

وأضاف، موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ثم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ولقاءات مع رجال الأعمال من مصر وفرنسا، وأيضا لقاء مع الجالية المصرية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ أول زيارة رسمية لمصر منذ توليه الزيارة منذ عام 2017، وبصحة زوجته وعدد كبير من وفد رسمي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ماركون وصل إلى مطار القاهرة وقام باستقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في زيارة تسغرق 3 أيام وسط جلسة عمل مهمة وشراكة استراتيجية بين البلدين، و سط علاقات ممتدة.

وكشف موسى، أن سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي، سيتم توقيع اكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة في كافة المجالات الاقتصادية تحديا على وجه الخصوص ومجالات التعليم، وتأتي هذه الزيارة ضمن انطلاق «عام مصر فرنسا».