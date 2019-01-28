كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - إيهاب جلال: شيكابالا يقترب من المصري البورسعيدي

شيكابالا

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري عن إمكانية ضم اللاعب الدولي محمود عبدالرازق شيكابالا لصفوف البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان شيكابالا المعار من نادي الزمالك لصفوف فريق أبولون اليوناني قد فسخ عقد إعارته مع الأخير ليعود للبلاد باحثًا عن عقد احتراف بعيدًا عن ناديه لخلافه مع رئيس القلعة البيضاء.

وقال إيهاب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "نمبر وان": "من المحتمل أن يتواجد معنا شيكابالا في صفوف نادي المصري وهو لاعب كبير".

وأضاف: "حتى الآن لم نتحدث معه في العرض وننتظر ما ستكشف عنه الأيام المقبلة".

يذكر، أن المصري يقع في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة حصدهم من اربعة انتصارات وعشرة تعادلات فيما نال أربعة هزائم.